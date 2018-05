Me propusieron a Atala para 'La Voz', afirma productor

Ciudad de México

El productor de televisión Miguel Ángel Fox aseguró que Atala Sarmiento fue una de las conductoras que le propusieron para encabezar la nueva temporada del programa de canto La Voz México.

"Va a haber un gran cambio en esta Voz. Tanto de mecánicas como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí: me la propusieron", reveló el productor en entrevista con Flor Rubio para Grupo Fórmula.

Televisa lanzó este reality en 2011 bajo la conducción de Mark Tacher. La siguientes cinco temporadas han corrido bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes.

La nueva temporada de La Voz México arrancará emisiones en Televisa a fines de agosto, por lo que, de concretarse la participación de Atala, la conductora se enfrentaría a la nueva edición de La Academia, que regresará a la pantalla de Azteca este verano.

Mientras tanto, la ex conductora de Ventaneando disfruta de unos días de descanso en Roma.





