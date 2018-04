Atala Sarmiento estará como invitada en el programa 'Hoy'.

Ciudad de México

Tras su salida del programa Ventanenado, Atala Sarmiento estará como invitada en Televisa.

Atala grabó un video para la cuenta oficial de Instagram del programa 'Hoy' donde anunció que estará el próximo jueves como invitada.

"Hola amigos, ¿cómo están?, me da gusto saludarles por aquí, y contarles que me están pasando cosas muy padres en este momento y una de ellas es que me invitaron al programa 'Hoy' ¿Nos acompañan?" dijo en el breve clip.

Habrá que esperar que sorpresas nos tiene preparadas la famosa conductora en su llegada al programa de Televisa.

Por ahora, Atala se encuentra disfrutando de las bellas playas mexicanas tal como lo deja ver en sus redes sociales.



