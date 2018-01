No me daba miedo Harvey Weinstein: Ashley Judd.

Londres

Ashley Judd dijo hoy a la cadena británica BBC que el productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de estrellas de acoso sexual, la "dejó fuera" de proyectos cinematográficos porque, al no tenerle "miedo", no accedió a sus deseos.

Weinstein, hasta hace apenas unas semanas una de las figuras más poderosas de la industria de Hollywood, fue denunciado por numerosas actrices por su comportamiento sexista a lo largo de los años.

Judd, protagonista de películas como Doble traición (1999), y una de las primeras en denunciar públicamente la conducta del productor, reveló en una entrevista difundida hoy por el citado canal que Weinstein "saboteó" su carrera al dejarla "fuera" de importantes proyectos por no ceder a sus presiones.

"No me daba miedo Harvey Weinstein y creo que por eso él me excluyó", indicó la intérprete, que en el pasado ya desveló que el productor la citó una vez en una habitación de hotel, en el año 1997, en lo que ella pensaba iba a ser un desayuno de trabajo, y una vez allí trató de abusar, sin éxito, de ella.

Según Judd, Weinstein "hizo un gran trabajo saboteando" su carrera y continuó con el "acoso" entre los años 1997 y 1999.

La veterana actriz contó además que tenía "otros ejemplos" de casos de abuso por parte del productor, pero agregó que no ha "entrado en detalles" para no "darle bombo".

"En mi caso particular, lo que él dijo, y esto es una cita textual, de que no me había puesto un dedo encima, no lo hizo, porque me pude escapar de la habitación", afirmó.

Judd insistió en que el productor, que es padre de dos niños, la acosó, "abusó de su poder y se comportó con superioridad" con respecto a ella durante dos años.

Hace un mes, el director neozelandés Peter Jackson reveló que, en 1998, Weinstein le presionó para que no contratara a Ashley Judd y a Mira Sorvino para El señor de los anillos cuando el productor se encargaba del proyecto.





