Asaltan a Jorge D'Alessio

Ciudad de México

Jorge D'Alessio, hijo de la cantante Lupita D'Alessio, fue asltado con violencia, así se puede leer en el comunicado que compartió la banda Matute, en su cuenta de Facebook.

El cantante explicó en un live en Instagram, lo que le sucedió exactamente cuando lo asaltaron.

"El sábado pasado acompañé a Adi, que trabaja en Bobo Producciones, lo acompañé a su festejo de cumpleaños, que fue en un party bus, transmití unos fragmentos en Instagram y terminamos la vuelta entre 2:30 y 3:00 de la mañana, llegamos a un lugar de la colonia Condesa y yo me bajé, me tomé un trago más con ellos y me despedí, ya estaba bastante cansado", explicó el músico.

Continuó diciendo que su nivel de alcohol era menor al de los estándares, con lo que pudo haber manejado, pero que no lo hizo porque se considera una persona responsable, así que decidió tomar un taxi.

"Mi intención era pedir un Uber; afuera del lugar, habían dos amigos más que también estaban pidiendo un Uber, pero no había ninguno disponible. Pregunté que si el sitio que estaba enfrente del Celtics era seguro y me dijeron que sí", expresó el hijo de Lupita D'Alessio.

El cantante explicó que cuando se subió al taxi, le dijo hacía a dónde iban, puntualizó que no le dio la dirección de su casa y que simplemente le dijo que siguiera cierta ruta.

D'Alessio dijo que el taxista lo drogó con una botella de agua que le ofreció durante el viaje y quedó inconciente durante horas. La droga, de nombre GHB, explicó el músico, es muy fácil de conseguir en la Ciudad de México.

El taxista lo despojó de sus cosas y lo dejó solo, cuando el músico pudo recobrarse, pidió ayuda y otro taxista lo ayudó a llegar a su casa. Inmediatamente su familia lo llevó al hospital donde le explicaron que no fue golpeado, sino drogado y de ese incidente, se fracturó un hueso de la mano.

Vsiblemente acongojado, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus fans y gente que no conoce.

También la banda compartió que su próxima presentación será en la Arena Ciudad de México, el 21 de abril. Los boletos ya están a la venta.

ERV