Arrestan a hombre que amenazó con secuestrar a Lana Del Rey.

Un hombre de Florida que amenazó en internet con secuestrar a la cantante estadunidense Lana Del Rey fue detenido por la Policía de Orlando, en el centro de Florida, en posesión de un cuchillo, informaron hoy medios locales.

Michael Hunt, de 43 años, fue arrestado la noche del viernes en las inmediaciones del Amway Center, en Orlando, donde la compositora ofreció un recital, y se le encontró en su poder un cuchillo y una entrada para el concierto, según informó en un comunicado la Policía de esta ciudad.

Tras recibir una alerta, los efectivos consideraron que el detenido constituía una "amenaza creíble" y fueron en su búsqueda antes de que pudiera acercarse a la intérprete durante el concierto, señaló el Departamento de Policía de Orlando el sábado en su cuenta de Twitter.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO