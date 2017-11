Vi a un 'Sol' cuando conocí a Luis Miguel: Manzanero

Ciudad de México

El cantautor y productor discográfico, Armando Manzanero, asegura que reunirá a todos los talentos que ha impulsado o apoyado para hacer algo con ellos, especialmente ahora que apadrina a la cantante juvenil veracruzana Berenice Girón, en un concierto en Veracruz.

En entrevista, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, destacó: "Tengo bellos momentos con todos los talentos que he apoyado por sus virtudes vocales, desde una Diana Vanoni que estaba punto de repetir un Lunario hasta esta niña, Berenice Girón".

Abundó que desde que la escuchó cantar, apostó por apoyarla: "Canta divino, soy un privilegiado de saber que los talentos que he apoyado, todos han crecido y eso es digno de valorarse, porque en México hay mucho talento solo hay que apoyarlo, tal y como sucede en el Premio Nacional de Composición que lleva mi nombre".

Sobre si vio a Luis Miguel como un talento en su momento, indicó: "Así es, lo vi como lo llaman ahora, un 'Sol' y afirmó que su nuevo disco de ranchero será un éxito, como siempre ha sido, porque apuesta por una música festiva y todo lo que hace lo hace muy bien".



Subrayó que su compromiso de apoyar es por la ayuda que recibió en sus inicios: "A mí me apoyo el gran Luis Demetrio, me brindó su ayuda Memo Acosta y Don Rafael de Paz, gente que por cierto ya no está entre nosotros y que no dejo de recordarlos cada vez que puedo ayudar a alguien, por eso espero estar presente en el concierto de Diana Vanoni".

El compositor de temas como "Por debajo de la mesa" y "Esta tarde vi llover", puntualizó que es una escuela de la vida, que dirige dando consejos: "Seguiré haciéndolo, porque yo no salí de la noche a la mañana, fui un músico que empezó en un circo, sigo amando ese ambiente, y he pasado por todas las opciones que la música tiene".

Compartió que después de su reciente viaje a Japón, ha decidido regresar en marzo, "quiero gozar de esa maravillosa época de la primavera para ver los campos de cerezos, y la época invernal a partir del 24 de diciembre, voy a pasarla en Argentina, en Bariloche e Iguazú".

Por último detalló que en la segunda semana de diciembre, presidirá la última asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores de México de este año: "A pesar de los terremotos, de los problemas nacionales e internacionales la SACM tiene datos positivos para todos los miembros, además de su infaltable bono navideño".





