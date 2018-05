Arámbula desea éxito a serie de 'LuisMi' para ponerse al día en pensión

Ciudad de México

Aracely Arámbula aseguró que no ha tenido oportunidad de ver la serie biográfica sobre Luis Miguel, pues el domingo lo dedica a sus dos hijos, fruto de su relación con el intérprete.

"He visto muy poco con los promocionales, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos, he estado saliendo, paseando, (el) Día de las Madres (es) algo muy especial, así que no he visto mucho", dijo la actriz al programa Un nuevo día, de Telemundo.

Sin embargo, deseó el mayor de los éxitos a la producción, "porque de alguna manera yéndole bien a la serie, él se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos".

Al ser cuestionada sobre la falta de manutención de Miguel y Daniel por parte de El Sol, la actriz señaló que se trata de "una situación que se tiene que arreglar, y espero que se arregle por el bien de los chicos; aquí lo que importa más son los niños".

Aunque la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula no prosperó, tuvieron dos hijos: Miguel, quien nació el 1 de enero de 2007, y Daniel, el 18 de diciembre de 2008.





