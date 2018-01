Andrea Escalona se suma a Televisa

Guadalajara

Como un regreso a casa califica la actriz, conductora y ahora cantante Andrea Escalona su ingreso a las filas de Televisa, pues señala su familia ha sido parte de esa empresa y ahora finalmente tiene y agradece la oportunidad de trabajar ahí.

“Es la casa de mis abuelos por eso lo veo como un regreso yo nunca lo vi como una competencia también estuvo aquí mi bisabuela, por eso de alguna manera sí es regresar a la casa que siempre quise tener, estoy muy contenta”, dijo en entrevista para ¡hey!

La actriz señala que por el momento no tiene definido algún proyecto para comenzar a trabajar, sin embargo se encuentra en pláticas para integrarse o formar parte de algún nuevo programa como conductora y señala que espera también pronto volver a las telenovelas.

“Ellos han visto una posibilidad padre de regresar a conducir y en un futuro regresar a las telenovelas, esperemos concretar el proyecto, en estas 2 semanas me dirán con qué pero conducir estaría increíble”, afirmó.

Escalona habló además de su faceta como cantante en la que asegura con sus temas busca empoderar a las mujeres, la actriz optó por el género grupero para darse a conocer en la escena musical y por ahora promociona su sencillo “Que te perdone ni lo pienses”.

“Estoy muy contenta con lo que hemos logrado, esperemos cosechar muchos éxitos, ahorita me estoy reparando en baile para empezar shows por toda la República, he hecho muchas cosas pero aun no tengo montado mi show y en eso trabajaré este 2018, me encanta cantar duro contra ellos, bueno con atacarlos pero si demostrar nuestro lugar como mujeres”.

Finalmente Escalona, quien acudió a la edición 68 de Intermoda como embajadora de la marca mexicana Ciclón, señaló la importancia de apoyar a diseñadores mexicanos y consumir los productos hechos en el país.

Ciclón es una marca que se dedica principalmente a la elaboración de pantalones de tipo corte colombiano que buscan constantemente innovación en telas, diseños, frescura y son hechos es Tapachula.

