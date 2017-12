Andrea Legarreta revela que fue víctima de violencia.

Ciudad de México

Durante el programa 'Hoy', Andrea Legarreta reveló que fue víctima de violencia hace un tiempo.

"Unos coches chocaron, empezamos los del carril de baja a pasar al de en medio uno por uno, entonces yo siento que es mi turno y cuando voy a pasar un tipo en una camioneta enorme, un señor de más de 60 años, me avienta la camioneta y yo estaba casi adentro y bueno, pues me pasé", dijo.

Después explicó que luego del percance, el conductor del otro auto la siguió y comenzó a agredirla de varias formas.

"Me empezó a tocar el claxon a partir de ahí, se me pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no las puedo repetir, ni las puedo imitar, porque de verdad eran tremendas", mencionó.

Durante la emisión del programa, se habló sobre el tema de violencia a las mujeres.

