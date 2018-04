Nunca dije que el dólar no afecta la economía de los mexicanos: Legarreta

Ciudad de México

Andrea Legarreta negó en el programa La Saga, de Adela Micha, que ella alguna vez haya afirmado que la apreciación del dólar frente al peso no afectara la economía de los mexicanos.

Al recordar la emisión del programa Hoy en la que abordaron el tema, Andrea señaló: "En el video a mí se me ve que no estoy cómoda y no estoy de acuerdo con que el dólar esté subiendo. Yo nunca dije que no afecta a la economía de los mexicanos".

Asimismo, señaló que el segmento se ideó por parte de la producción "cuando de verdad el dólar subía y subía y lo que se buscó —que lo pude haber dicho yo o cualquier otro conductor— (...) era decir que mientras esté subiendo el dólar, lo que es producto mexicano no te lo pueden subir. Eso no debe afectarte, no lo debes permitir".

"Pero no lo dijiste así", intervino Adela Micha.

La conductora de Hoy aceptó que pudo haber cometido un error, pero consideró que los ataques que recibió por aquella emisión fueron desmedidos.

"Pon tú que sí hubiera dicho 'El dólar no afecta a la economía de los mexicanos'", dijo Andrea. "¿Eso amerita un '¿Voy a matarte a ti y a tus hijas?' Yo lloré casi uin mes en las noches porque tenía que aparentar ante mis hijas que todo estaba bien".

Asimismo, criticó a todos aquellos que la tacharon de ignorante por su comentario sobre el dólar.

"La economista, mis huevos. Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. claro que me equivoco, claro que puedo cometer errores (...), pero no tengo un pelo, uno, de pendeja", apuntó.







El segmento del que hablaron Andrea Legarreta y Adela Micha se transmitió en febrero de 2016. En aquel momento, la titular de Hoy afirmó que "el que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Suben por culpa de economías de otros países que están mal. No es por culpa de nuestro gobierno", lo que generó críticas en redes sociales.

Tras ello, Legarreta dijo que sería más cuidadosa con sus comentarios para evitar que la gente se pueda sentir agredida, luego de haber recibido hasta amenazas de muerte.

"Nosotros comunicamos esto, pero sí creo que voy a tener más cuidado, en el sentido de que sé que hay temas, México es un país muy dolido y se puede sentir agredida la gente", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"No cometí ningún delito, ni nosotros como programa cometimos ningún delito aunque se haya querido manipular también un tuit que yo subí pensando que eso era una venta y demás y no lo era”, agregó.



