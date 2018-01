"Una minoría", la que protesta en la ANDA: Humberto Elizondo

México

Tras suspenderse la Asamblea General Ordinaria el domingo 28 de enero dentro del Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores, ayer se reagendó una junta para resolver el procedimiento respecto a las votaciones de la Comisión Nacional Electoral (CNE).

El actor Humberto Elizondo fue elegido presidente de la comisión desde el 20 de enero, quien vigilará los comicios para elegir al nuevo Comité Ejecutivo; sin embargo, un grupo de histriones no estuvo de acuerdo y subió al escenario para imponerse ante tales decisiones, situación que no le afecta a Elizondo, ya que, de acuerdo a Elizondo faltarían más voces contra él.

“El movimiento que está en contra de todo, que no le parecen algunas cosas y tiene otro punto de vista es una minoría y se respeta así, pero no representa la mayoría y quedó probado en la votación para presidente de la Comisión Electoral, que la gané yo, quedó probado en la Asamblea que la presidencia de debate la ganó Irina Areu, se aprobó la ratificación de la Comisión Nacional Electoral , después se desató un desorden, pero por una minoría”, comentó el actor en entrevista, argumentado que no le afectan algunas críticas.

“Tenemos derecho a voz”, gritaron algunos actores dentro del teatro; no obstante, Humberto mencionó que sus compañeros podrían decir lo que sea, pero si no tienen un argumento válido para desecharlo del puesto, él seguirá dando su mayor esfuerzo.

“El dicho de alguien cuando no tienen soporte son calumnias y lo que están haciendo es calumniarme. La asamblea me eligió presidente, lo que quiere decir que la mayoría de esa asamblea no cree en las calumnias de estos compañeros”, agregó el histrión.

Durante el proceso de votaciones, se eligieron cuatro vocales, Jesús Ochoa, Eugenio Montessoro, Sugey Ábrego y Omar Reyes, pero este lunes Ochoa mencionó que quiere postularse como secretario general, situación que no es tan fácil de llevar a cabo.

“Ochoa manifestó que quería ser candidato, él es vocal, primero tendría que renunciar, tendríamos que ver si es válida su renuncia, porque lo nombró una asamblea, no lo elegimos nosotros. Tendría que renunciar en asamblea. No puede ser juez y parte”

“No se puede ser candidato también no es legal, no es justo, no es equitativo”, explicó Elizondo.

De renunciar, tendría que presentar un escrito donde dictamine qué es lo que desea a hacer para poder ser un posible candidato a la Secretaría.

“Se le dijo que tenía que hacer por escrito todo lo que él dijera porque las palabras se las lleva al viento”, agregó el Presidente.

Apoyo electoral

El número de votos para presidente de la Comisión Electoral se la llevó Humberto Elizondo; con 171 sufragios.

Eugenio Montessoro y Jesús Ochoa para vocales obtuvieron 168 y 159, respectivamente.

El secretario de Trabajo y Conflictos de la ANDA, Felipe Nájera, comentó: “Nadie reventó la asamblea, la protesta es porque no se puede ratificar a una Comisión Nacional Electoral votada por un padrón irregular”.