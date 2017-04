Niegan desfalco en la ANDA; el faltante, por mala administración

México

El secretario general de la ANDA, Abel Casillas, los actores Luz María Aguilar y Jorge Pascual Rubio, aclararon las acusaciones que existen en la Asociación Nacional de Actores, por un desfalco de 21 millones de pesos.

Casillas señaló que ninguno de los directivos pasados tomó ese dinero, y explicó que lo que sucede es que existe una mala administración de parte de los encargados.

“No es que falte el dinero porque alguien se lo robó, es un dinero que falta por administraciones que han tenido déficit; o sea, ha habido este déficit en cada una de las secretarías anteriores, pero nadie se ha robado un peso”, comentó Casillas.

Casillas acusa que el actor Felipe Nájera, quien es el secretario de Trabajo dentro del mundo de la actuación, es quien ha complicado el asunto con el fin de tapar lo que no se está haciendo bien.

“No tiene la capacidad para controlar las fuentes de trabajo, el Auditorio Nacional no lo controla, el hotel María Isabel Sheraton no lo controla, el teatro Aldama tampoco, un Tenorio Cómico es la obra de ahí. La Jaula de las Locas del Teatro Hidalgo no la controla, el teatro Libanés lo perdió, el teatro San Jerónimo tampoco, tiene esa responsabilidad”, explicó.

Y señaló que se está utilizando como una cortina de humo para que los actores no se den cuenta de la falta de responsabilidad que se lleva a su cargo.

“Quien afirma que se robó el dinero, que lo compruebe y lo metan a la cárcel, pero esto lo hacen con el fin de evitar que cuestionemos por qué el secretario de Trabajo no controla las fuentes de empleo”, dijo Abel.

“Todo esto es una bomba de humo para distraer y evitar que se hable de la falta de control de fuentes de trabajo; jamás había pasado algo así”, señaló.

Incluso, reiteró que la falta de dinero es por la mala administración y explicó que además hay efectivo que se ha invertido en otros lugares.

“Es un sindicato que tiene una gran deuda por hospitales y por gastos médicos; por ejemplo, se tomaron 9 millones para pagar el hospital que tenemos y no asentaron que había que regresarlos. Es solo un ejemplo y así hay otros faltantes que se tomaron para pagar hospitales, servicios médicos, servicios de gabinete”, explicó durante el programa de RadioFórmula, con Javier Poza.

El actor Jorge Pascual Rubio dio su opinión al hacer referencia en la asamblea realizada el 26 de marzo, de que muchos de los actores se peleraron dentro del Teatro Julio Negrete, en vez de dialogar. “Hubo gritos e insultos, pro se trata de dialogar, de hacer un debate”, dijo.

El 29 de abril se realizará nuevamente una asamblea.