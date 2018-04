Ambos somos energía de dragón: Kanye West sobre Donald Trump

Ciudad de México

En los últimos días Kanye West ha mostrado una curiosa actitud en su cuenta de Twitter.

Cientos de tuits sobre diversos temas, desde el amor, el universo hasta sus aspiraciones presidenciales han hecho que sus fans se pregunten ¿qué le está pasando?

TE RECOMENDAMOS: Kanye West sufrió un colapso mental

Y es que desde la mañana, el cantante escribió que "cuando nos convirtamos en presidente, tenemos que cambiar el nombre del avión de Air Force One a Yeezy Force One", en referencia a su línea de ropa.

when we become president we have to change the name of the plane from Air Force one to Yeezy force one ☝️ — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

En otro tuit, sin razón aparente, el rapero se comparó con Henry Ford, Steve Jobs y Walt Disney.

"Yo soy Ford Hughes Jobs Disney de esta generación".

I am this generations Ford Hughes Jobs Disney — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Por otro lado, escribió que "el amor es la fuerza más poderosa del universo" de igual forma criticó al gobierno de Obama. "Obama estuvo en el cargo durante ocho años y nada en Chicago cambió".

Love is the most powerful force in the universe — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Obama was in office for eight years and nothing in Chicago changed. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Después pronunció su apoyo por el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la mafia no puede hacer que no lo ame. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano", fue el mensaje que puso y que Trump le respondió con un "Gracias Kanye, muy cool".

Recordemos que en meses pasados, Kanye West se reunió con Donald Trump después de ser elegido presidente de Estados Unidos.



DAPR