Terror y drama, la nueva apuesta de Amat Escalante

Guadalajara

Terror, drama y deseo son los principales ingredientes que contiene la seductora propuesta que Amat Escalante trae a los cines con “La Región Salvaje”, filme que explora los instintos más primitivos del ser humano con una trama llena de suspenso y lubricidad.

El thriller que cautivó a Guillermo del Toro se proyectará en salas este próximo 2 de febrero para demostrar que el cine mexicano va más allá del cliché cómico, a través de una historia que encuentra equilibrio entre el realismo social y la ciencia ficción.

“Es una película mexicana, hecha en México y con elementos totalmente mexicanos en el sentido del tema y lo que sucede ahí… deja a la gente conmovida y pensando sobre nuestro presente y cómo abordamos la violencia y la injusticia de la misma violencia entre nosotros”, opinó Amat Escalante, director del filme en entrevista para ¡hey!

La cinta se distribuirá a 100 complejos ostentando el título que obtuvo en la edición 73 del Festival de Cine de Venecia como Mejor Director, categoría que le dio el León de Oro a Guillermo del Toro por La Forma del Agua en la misma competencia.

“Estoy orgulloso de esa conexión que hay entre nuestras películas; en ambas hay un romance entre humano y criatura. Las dos son de mexicanos y ambas fueron premiadas en Venecia y listas para ser descubiertas”.

El también productor agregó que Del Toro ha representado una figura de respeto y admiración por la forma tan peculiar de plasmar historias, habilidad que dice ha desempeñado como inspiración.

“Es un genio y me inspira, siempre ha sido una inspiración desde Cronos, su primer película y de hecho que filmó aquí en Guadalajara. Es alguien que ha podido llegar a una verdad personal a través de la ciencia ficción y el terror con criaturas, ese mundo que él ama y él viaja en su imaginación. Respeto mucho que él pueda transmitir eso al cine y contar historias tan conmovedoras”, expresó.

Asimismo revela que el guión de “La Región Salvaje” se basa en dos hechos verídicos ocurridos en Guanajuato, lugar que también influyó en la ambientación, que se llevó a cabo durante nueve semanas de rodaje en La Sierra de Santa Rosa ubicada a 20 minutos de la capital guanajuatense.

“Vivo en Guanajuato y me gusta filmar donde estoy y donde crecí. Si hubiera crecido aquí en Guadalajara, la habría grabado aquí. Cuando estaba soñando e imaginándome qué contar, veo dos noticias que en combinación son los dos temas que están en la película, una del Caso Lucero que sucedió en Guanajuato, sobre una chica agredida sexualmente que es culpada de permitir el acto y otro de una portada de un periódico amarillista que tiene la imagen de un hombre ahogado con el encabezado de `Ahogan a jotito´, lo habían asesinado por su preferencia sexual”, detalló.

Escalante hace una honesta representación de la sexualidad humana exponiendo en escenas explicitas una criatura que se aprovecha de la vulnerabilidad de sus víctimas a través del sexo, tema que gira como eje central de la trama.

“La criatura es una combinación de algo que vino del espacio que al caer en la Tierra hace un cráter y se combinó con otras cosas. Ese cráter atrae a muchos animales que van a ese lugar a aparearse y de ahí surge la criatura. Aunque lo neguemos o no, gran parte de nuestra imaginación en el día lo gastamos en pensamientos eróticos, han hecho estudios y está comprobado. Es natural que esos temas salgan en las cosas que uno cree y tiene tanta influencia en nuestras vidas no sólo por el pensamiento y para mí es un tema natural y también muy misterioso que se da para explorar cosas extrañas como en esta película”, dijo.

Ruth Ramos, actriz tapatía que interpreta a Alejandra en el filme, confesó en entrevista que a sus 23 años el hecho de mostrarse en un desnudo no le figuró ninguna incomodidad, por el contrario, confiesa que lo más complicado fue interpretar a una madre.

“Cuando leí el guión supe de inmediato que era algo diferente, no era lo que yo me imaginaba para nada y de hecho lo tuve que leer dos o tres veces para asentar bien la idea en lo que íbamos a trabajar. Hubo tiempo para el proceso de preparación de mi personaje, pues decía `¿cómo yo voy a ser madre?´ pero también me ayudó estar en coach actoral”, dijo.

El director y productor coincidió con la actriz al referirse al proyecto como algo distinto, concluyendo con la esperanza de que permanezca entre las favoritas del público mexicano.

“Quiero saber qué va a decir la gente porque es una película muy diferente, no como todo el cine mexicano que se ha venido haciendo sino que incursiona en ámbitos de terror-ciencia ficción. Hay muchas cosas en la película y espero la gente pueda identificarse sino de una forma directa, de una forma más subconsciente”, finalizó.

