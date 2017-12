¿Cuánto gana Mariah Carey al año por 'All I Want For Christmas Is You'?

Ciudad de México

¿Eres de los que en cada temporada navideña pone "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey? No estás solo.

Aunque fue lanzada hace 23 años, en noviembre de 1994, la canción sigue siendo un clásico en cada Navidad, y Mariah ha hecho una fortuna gracias a las regalías.

De acuerdo con el Daily Mail, "All I Want For Christmas" le hace ganar a Mariah 376 mil libras anuales, es decir casi 10 millones de pesos al año.

En servicios de streaming como Spotify, la canción se coloca cada diciembre como una de las más escuchadas. En 2015, por ejemplo, fue el tema navideño más reproducido en esa plataforma.

Mariah no es la única que hace crecer su fortuna en la temporada navideña. De acuerdo con el Daily Mail, a la cantante la superan "Merry Xmas Everybody", de Slade, que genera alrededor de 500 mil libras cada año, y "Fairytale of New York", de The Pogues, con 400 mil libras anuales.

Tras Mariah se posicionan "White Christmas", de Bing Crosby; "Last Christmas", de Wham!; "Wonderful Christmas", de Paul McCartney; "Mistletoe and Wine", de Cliff Richard; "Stop the Cavalry", Jona Lewie; y "2000 Miles", de The Pretenders.

