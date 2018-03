Alistan detalles para tercera edición del Festival Vaivén.

Ciudad de México

La mezcla del rock, pop, funk, indie, hip hop y electro estarán presentes en un sólo lugar, dentro de la tercer edición del festival musical Vaivén en un ambiente musical al aire libre en Jardines de México, el próximo 28 de abril.

Como ya se había dado a conocer en enero pasado, el cartel será encabezado por artistas internacionales como Justice, Zhu, Claptone, Oh Wonder, además de talento nacional como Caloncho, Rey Pila, Midnight Generation, Lemarroy, entre otros, creando una fiesta armónica que iluminará a Cuernava, Morelos.

Los organizadores del festival Rubén Corral y Alex García hablan de la emoción que les generó crear esta nueva edición, proyecto que comenzó como una idea y ahora reúne a más de 15 mil personas, datos que se han mostrado en las temporadas pasadas.

"Es un proyecto de casa, que cada vez nos emociona más, cada vez crece más, tiene una curaduría diferente, que es parte de lo que la gente espera y ya estamos listos para arrancar", comentó Rubén durante una entrevistas, tras haberse realizado la conferencia de prensa.

La responsabilidad de escoger a la perfección cada uno de las bandas musicales, es muy grande por lo mismo a los creadores, les toma largos meses hacer una profunda investigación para que el evento sea innovador y existan diversas actividades en el evento.

"Vaivén es trabajo de un año o más, coordinarnos con los artistas para hacer el line up, estamos muy emocionados porque este año se dio la oportunidad para tener a artistas que nos gustan mucho; nos basamos conforme a la actividad que tiene cada uno de los talentos, las solicitudes, lo que quiere el público, el contenido de los shows, los tours que corren, los géneros, hay de todo, conforme a varias cosas hacemos la curaduría", dijo Alex García, también organizador del Vaivén.

Ambos, aseguraron que "hay público para todo y Vaivén se ha posicionado como un festival diferente a otros que hay tanto en la región como en otras ciudad", que no existe una competencia entre los shows que ya existen e incluso son aliados de muchos otros.

"Independientemente del género musical, cada quien tiene sus fans, sus experiencias, no nos vemos como competencia", resaltó Alex.

El dúo mexicano de funk, Midnight Generation quienes comenzaron en bares de la Ciudad y que ya han pisado escenarios al interior de la República como Mérida y Chihuahua y han tocado en el Festival Marvin, ahora presentarán su propuesta.

"Cuando nos anunciaron que íbamos a estar en el line up, nos emocionamos justo por la importancia que sabemos que tiene este festival que trae a bandas internacionales y por supuesto bandas mexicanas, es un festival súper completo, es un honor poder estar", comentó en entrevista Davacho, baterista y vocalista, quien dio a conocer que ya tienen un "set especial para la ocasión".

Incluso mencionó que los festivales son el puente para llegar a otros más y por supuesto el apoyo del público.

"Es el anzuelo para que caiga muchísima raza, para que se haga masivo y estar en el mismo festival que Justice, está increíble una banda que nos inspiran, estamos ansiosos", dijo Davacho.

El grupo de rock alternativo Hello Seahorse!, integrado por Lo Blondo, OroDeNeta, Joe y Bonnz se mostraron emocionados por compartir escenario con gente que admiran y algunos de ellos amigos como Sabino y Caloncho.

"De lo más interesante del festival es que justo conjuntan estas bandas internacionales, nacionales y proyectos emergentes, es como una reunión hemos crecido juntos, puntos de reunión en donde vuelves a juntarte con viejos amigos; se extrañaban esas emociones de estar en festival", comentó Joe, después de que la banda se ausentara de las tocadas más grandes.

Claves

Los organizadores afirman que el formato de un día, funciona bien sin embargo no descartan la idea de aumentar los días de festival.

Vaivén contará con tres escenarios distribuidos en distintos puntos, habrá zonas para acampar; la entrada general es de $800 y VIP $1,600.

El año pasado estuvieron grupos como Empire of the sun, The Kills, Matt & Kim, Salón Acapulco, Tayrell, entre muchos más.









DAPR

