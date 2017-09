Así se ve Alicia Vikander como 'Lara Croft'

Alicia Vikander, quien dará vida a Lara Croft, mostró sus habilidades en el primer teaser de la nueva versión de Tom Raider.

El breve video publicado en redes sociales, es un adelanto del primer tráiler que se estrenará mañana oficialmente.

TE RECOMENDAMOS: Muestran primeras imágenes de Vikander como Lara Croft

Este filme se centrará en los orígenes de la heroína, luego de Angelina Jolie protagonizara los primeros filmes en 2001 y 2003.

La cinta está dirigida por Roar Uthaug, con un guión de Geneva Robertson-Dworet.

Alicia Vikander llegará a las salas de cine el 16 de marzo de 2018.

Mira aquí el video adelanto:



TOMORROW - watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG