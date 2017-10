Alfonso Cuarón prepara serie de tv con Casey Affleck.

Los Ángeles

Alfonso Cuarón prepara una serie dramática para la que contará con el actor Casey Affleck, ganador del Oscar por Manchester by the Sea, informó el blog especializado Deadline.

Cuarón, ganador del Oscar al mejor director por Gravity, será el encargado de escribir y dirigir el proyecto, además de ejercer como productor ejecutivo.

Apenas se conocen detalles sobre la serie, aunque el portal sostiene que se trata de un drama con tintes de terror sobre la fundación de una secta religiosa.

La productora Anonymous Content está en conversaciones con varios canales de televisión por cable y plataformas de Internet, que han mostrado gran interés en hacerse con el producto.

La serie marcará el primer papel de Affleck en el mundo de la televisión. Su próximo trabajo es Old Man and the Gun, junto a Robert Redford.

Por su parte, Cuarón tiene en cartera el estreno de Roma, su nueva película, para el próximo año. El mexicano ya tiene experiencia previa en la televisión gracias a la serie Believe, que fue cocreada y coproducida por él.





DAPR