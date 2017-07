Alessandra Ambrosio celebra el 4 de julio con desnudo.

Ciudad de México

Alessandra Ambrosio se unió a la celebración del Día de Independencia de Estados Unidos de una manera particular.

La modelo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posa desnuda mientras sostiene la bandera de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Celia Lora posa desnuda para Playboy

"Happy 4th of july! Us us #independenceday #4thofjuly" escribió Ambrosio en su fotografía.

Al instante sus miles de seguidores en la red social elogiaron su fotografía con comentarios como "wooow beautiful", "espectacular", "la mejor imagen por siempre", entre muchos otros.

Aquí te dejamos la atrevida imagen.



Happy 4th of July ! 🇺🇸💥🇺🇸 #independenceday #4thofjuly Photography by @russelljames Una publicación compartida de Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 5:25 PDT

DAPR