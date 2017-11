Alejandro Sanz canta con “dreamers” en los Latin Grammy.

Las Vegas

Alejandro Sanz cantó acompañado por "dreamers" el jueves en los Latin Grammy al recibir el premio a la Persona del Año, que les dedicó a estos jóvenes inmigrantes que llegaron de pequeños al país y que viven de manera ilegal en Estados Unidos.

"Esos niños son nuestros niños, son nuestros, de nuestra comunidad", dijo Sanz, quien también le dedicó el honor a su esposa y sus hijos.

TE RECOMENDAMOS: Alejandro Sanz agradece homenaje del Grammy Latino

"Cuando uno es padre es padre de todos los niños. Yo se lo quiero dedicar a ellos. Esto va por ellos y va por ustedes, va por Puerto Rico, va por México, por República Dominicana, va por Texas, por Florida", añadió haciendo mención a las regiones recientemente golpeadas por huracanes o sismos.

Junto a un pequeño grupo de jóvenes a los que identificó como "dreamers", el cantautor español interpretó sus éxitos "Corazón partío" y "No es lo mismo".

Estos chicos están en el limbo desde que el presidente Donald Trump anunció que iba a cancelar gradualmente el programa federal que los protege de la deportación, creado durante el gobierno de Barack Obama. Trump dio al Congreso hasta marzo para que encuentre una solución a la situación de estos inmigrantes.

"Cuando uno se pasa media vida construyendo muros", expresó Sanz haciendo alusión al muro que Trump ha dicho que quiere construir en la frontera con México. "Por cada piedra un soñador, por cada piedra un soñador. ¡Dreamers!"

"Ustedes son unos valientes", les dijo a los chicos mientras los abrazaba antes de salir del escenario. "Los queremos".

En la víspera, grandes estrellas de la música celebraron a Sanz interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio en una gala en Las Vegas.

Entre otros, Mon Laferte cantó "Mi soledad y yo", Juanes y Camila Cabello "Quisiera ser", Luis Fonsi "Amiga mía" y Residente "Looking For Paradise" junto a Nick Jonas y Anitta. Alejandro Fernández interpretó "Y si fuera ella", Juan Luis Guerra "Desde cuándo", Jesse & Joy "Siempre es de noche" y Natalia Lafourcade "No es lo mismo", junto a Manuel Medrano.

Sanz, quien celebró este año dos décadas del álbum que lo lanzó al estrellato, "Más", fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación para el 2017 por sus logros en la música y sus contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace.

"Para mí es muy bonito hacer este pequeño parteaguas y también de algún modo porque premia la trayectoria pero también la relevancia y tu compromiso social", dijo el músico en una entrevista reciente a The Associated Press con evidente emoción. "Es importante también que esa parte sea visible porque creo que es una obligación y la obligación de todos tener ese compromiso social, es cada vez más necesario".

TE RECOMENDAMOS: Lista de ganadores de los Grammy Latino 2017

Sanz debutó en 1991 con "Viviendo deprisa" y desde entonces ha publicado 15 álbumes de los que se desprenden éxitos como "Amiga mía", "Camino de rosas" y "Deja que te bese". Ha vendido más de 25 millones de discos y colaborado con artistas que incluyen a Alicia Keys, Shakira, Destiny's Child, Laura Pausini, the Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Tony Bennett.

El mes entrante lanza "+ Es +", el CD/DVD del concierto que dio el pasado verano en el estadio Vicente Calderón en Madrid con motivo de los 20 años de "Más".