Alejandro Fernández dará el Grito en Las Vegas

Ciudad de México

El cantante mexicano Alejandro Fernández celebrará el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, espacio de entretenimiento que a un año de su inauguración recibirá al primer latinoamericano que se presentará solo sobre el escenario.

"El Potrillo" regresará a la ciudad estadunidense para festejar como cada año el tradicional Día de la Independencia de México con un concierto en el que hará un recorrido por sus reconocidos éxitos como "No", "¿Qué voy a hacer con mi amor?", "Me dediqué a perderte", "Canta corazón", "No sé Olvidar", entre otros.

Los asistentes al evento también podrán disfrutar de algunos de los temas de su nuevo material discográfico "Rompiendo fronteras", de manera que se tratará de un concierto variado, que irá de sus canciones rancheras a baladas o pop, se informó en un comunicado.

El T-Mobile Arena puede albergar 20 mil personas y su escenario recibirá a lo largo de este año a figuras como Ed Sheeran y Lady Gaga.





