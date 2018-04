Alejandro de la Madrid descarta segunda temporada de serie de José José

Ciudad de México

El actor Alejandro de la Madrid descartó que vaya a grabarse una segunda temporada de la bioserie José José, el Príncipe de la Canción, pues ya se contó todo lo que el cantante autorizó.

"Todos los temas ya están contados, quizá faltó un poco del final, de lo que está pasando ahora, pero no creo que sea para una segunda temporada. Lo interesante era contar lo que vivió y las cosas tan difíciles", explicó el actor.

TE RECOMENDAMOS: José José pide privacidad durante su recuperación

Al hacer un balance de la bioserie, afirmó que se encuentra satisfecho con el trabajo que desempeñó.

"Obviamente tenían que hacerse algunos ajustes porque eran muchos capítulos para terminar de contar el libro completo, pero estoy contento y satisfecho con lo que hice. Fue un proyecto con mucho compromiso y amor. A la gente que ya lo vio, le gustó, ahora que se estrene en México veremos qué tal", apuntó.

Al hacer un análisis de José José, el Príncipe de la Canción, consideró que para la recta final debieron incluir más música a la historia.

"Son decisiones que yo no podía tomar y cosas en las que no me podía meter, pero me quedé contento porque vivimos muchas etapas como la década de los setenta, los conciertos en El Patio y varios personajes. Para el final retomaron muchas cosas que me gustaron mucho".

Informó que posiblemente la bioserie se estrenará en julio próximo en alguna de las señales de la empresa Televisa y también para Netflix.

"En Telemundo se transmitieron 65 capítulos, me parece que para Netflix serán 80 y para Televisa 40. Cada quien lo reajusta como mejor le convenga", indicó.

Con José José, dijo, ya no ha tenido comunicación. La última vez que lo vio fue previo a su traslado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en esta ciudad.

"Me parece que sigue internado, pero que está en un proceso bastante favorable. Me mandó a decir que muchas felicidades, que había sentido muy bonito todo lo que habíamos hecho. El chiste es que él estuviera tranquilo, el compromiso era con él".

Alejandro de la Madrid dio a conocer que que en breve viajará a España para tomar un curso de actuación durante un mes.





DAPR