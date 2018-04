Villalobos no ha dejado de meterme el pie: Alejandra Bogue

Ciudad de México

Alejandra Bogue aseguró que Horacio Villalobos, su ex compañero en el programa televisivo Desde Gayola, no ha dejado de "meterle el pie". En una conversación con Adela Micha para el programa La Saga la actriz aseguró que recibió sendos insultos por parte del actor y conductor.

"Lo que nunca supo la gente y que ahorita lo voy a ventilar (...), después de 12 años que me callé por ser una dama políticamente correcta: este hombre no ha parado de meterme el pie. Y cada que puede (me dice) maldito travesti, viejito, caído, las chichis...", expresó La Bogue, quien calificó a Villalobos como una de las personas más groseras y malintencionadas que ha conocido.

TE RECOMENDAMOS: Adela Micha le responde a Daniel Bisogno

Cuando Adela Micha le preguntó por su altercado más fuerte con el conductor, Alejandra Bogue recordó que en una ocasión la "aventó al suelo", pero prefirió ahondar en un día en que "estábamos en un soundcheck delante de los señores técnicos (...), de pronto el micrófono algo tronaba y él decía: 'Es que tus pinches hormonas chingan mis micrófonos', y yo como en el paredón de los fusilados".

Según reveló La Bogue, en otra ocasión ella se equivocó y en lugar de pronunciar "perro", dijo "parro". Fue entonces que Villalobos enfureció y le dijo: "Ay, pero qué pendeja eres, pero qué tal de buena eres para esconderte la..."

TE RECOMENDAMOS: Nunca dije que el dólar no afecta la economía de los mexicanos: Legarreta

Aquí te dejamos el video con las declaraciones de Alejandra Bogue:





ehh