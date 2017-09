Sr. Presidente, aquí está su Emmy: Baldwin a Trump

Ciudad de México

Alec Baldwin le 'ofreció' al presidente de Estados Unidos Donald Trump el premio a Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia que ganó en la 69 edición de los Emmy 2017.

La parodia que hizo el actor le valió el reconocimiento y durante su discurso le dedicó unas palabras.

"Supongo que debería decir, por fin, señor presidente, aquí está su Emmy", dijo refiriéndose al monólogo que realizó Stephen Colbert al inicio de la ceremonia.

Colbert bromeó y 'castigó' a Hollywood por no darle a Trump un Emmy por The Apprentice el año que fue nominado y dijo entre broma que “apostaría a que no hubiera buscado la presidencia” si hubiera ganado el premio.

Después de agradecer a sus compañeros del famoso programa Saturday Night Live, a su esposa y demás personas, Baldwin invitó a sus colegas a seguir siendo artísticos y expresivos.

"Siempre recuerdo que una vez alguien me dijo que cuando uno muere, no recuerda un proyecto de ley que el Congreso aprobó o una decisión de la Corte Suprema o una línea del presidente, recuerda una canción, recuerda una línea de una película, recuerdas una obra de teatro, recuerdas un libro, una pintura, un poema ".

"Lo que hacemos es importante, y para todos ustedes en el cine y la televisión, no dejen de hacer lo que están haciendo. El público cuenta contigo", terminó entre aplausos.





