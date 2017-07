Abstinencia afectó a actor Nelsan Ellis, dice su familia

Los Ángeles

El actor Nelsan Ellis, de la serie televisiva True Blood, falleció de insuficiencia cardíaca por complicaciones derivadas de su abstinencia de alcohol, según un comunicado difundido a nombre de su familia.

El actor intentó dejar la bebida después de años de propósitos fallidos de rehabilitación, de acuerdo con el comunicado que Emily Gerson Saines, la representante de Ellis, entregó a la publicación digital The Hollywood Reporter.

Saines no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones al respecto.

Ellis falleció el sábado a los 39 años en un hospital de Nueva York.

Tommie Lee Thompson, padre del artista, "aceptó con valentía" compartir las circunstancias de la muerte de su hijo para que esa pérdida adquiriera relevancia, se dijo en el texto.

"Como se avergonzaba de su adicción, Nelsan fue renuente a conversar del tema en vida", según el comunicado.

"Sin embargo, su familia cree que en la muerte él habría querido que su vida sirviera de ejemplo aleccionador en un intento para ayudar a otras personas".

Durante su intento de abstinencia, Ellis sufrió una infección sanguínea, insuficiencia renal y su "querido y tierno corazón se salió de control", dijo su progenitor. El actor falleció después de cuatro días de hospitalización.

Ellis, nacido en Illinois, estudio en Juilliard. Interpretó al personaje Lafayette, un cocinero gay, en la serie True Blood de HBO de 2008 a 2014, y más recientemente salía en la serie detectivesca Elementary de la CBS.

Ellis interpretó a Martin Luther King Jr. en The Butler, de Lee Daniels, y al cantante Bobby Byrd en la bigrafía cinematográfica de James Brown Get On Up.

El actor también era guionista y director escénico.

"Nelsan era un alma noble, generosa y amable. Fue padre, hijo, nieto, hermano, sobrino y un gran amigo para quienes tuvieron la fortuna suficiente de conocerlo", se dijo en el comunicado.





DAPR