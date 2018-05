Esta foto prueba que Aislinn Derbez y su hija son igualitas

Ciudad de México

Aislinn Derbez disfruta de su faceta como mamá tras el nacimiento de la pequeña Kailini, quien es idéntica a la protagonista de películas como A la mala y Hazlo como hombre.

Para probarlo y con motivo del Día de las Madres, la actriz publicó en Instagram primero una fotografía en la que posa junto a una sonriente y vivaracha Kailini. Momentos más tarde subió una foto de hace 31 años, en la que su madre, Gabriela, la observa con ternura mientras ella descansa sobre su pecho.

TE RECOMENDAMOS: Eugenio Derbez "no puede creer" que millennials pregunten cuánto van a ganar

Una publicación compartida por 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) el May 10, 2018 at 3:37 PDT







Una publicación compartida por 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) el May 10, 2018 at 4:31 PDT



"Honrando y agradeciendo a las mujeres sin las cuales Kai y yo no estaríamos aquí, mi madre, mis abuelas, y a sus respectivas madres y abuelas", escribió Aislinn junto a la foto del recuerdo.

"Historias tan distintas, tan fuertes y llenas de vida y aprendizaje para las generaciones siguientes. Gracias a todas, que a su manera hicieron lo mejor que estuvo en sus manos para sacarnos adelante siempre", agregó la actriz junto al hashtag #FelizDíaDeLasMadres.

Por su puesto, la hija de Eugenio Derbez no se olvidó de agradecer y expresar su cariño a la pequeña Kai.

"Creo que no he parado de decirle a mi bebé, gracias, gracias, gracias, desde que me desperté... estoy muy sensible, muy agradecida, es algo que no se puede describir con palabras. Feliz día a todas las madres hermosas", compartió la actriz.

"Gracias @mauochmann por tanto amor, me cambiaste la vida cumpliendo cada uno de mis sueños", finalizó.





ehh