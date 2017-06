Adele insinúa su retiro de los escenarios

Adele ofreció un concierto en el Wembley Stadium, Londres, en el que entregó una carta a cada uno de los asistentes en la que les decía que no sabía cuándo sería su última gira.

"Quería que los conciertos finales fueran en Londres porque no sé si volveré a salir de gira alguna vez. Quería que fueran en casa", se lee en la carta firmada por la cantante.

"Salir de tours es algo peculiar que no se me da muy bien. Soy muy hogareña, encuentro alegría en las pequeñas cosas. Además, soy un drama y tengo un historial terrible en giras", dice el texto.

"He hecho 119 shows, y con esos últimos cuatro llegaré a 123. Ha sido duro, pero una emoción absoluta y un placer. Hice esta gira sólo por ustedes y con suerte tendrá un impacto en ustedes, de la misma forma en la que algunos de mis artistas favoritos lo tuvieron en mí", escribió.

En febrero, la intérprete de "Hello" se llevó los cinco premios en los que estaba nominada en la 59 edición de los premios Grammy.

Así vivieron sus miles de fans el concierto pasado.

One of the most beautiful things I've ever been a part of. I love you @Adele 😭#AdeleAtWembleypic.twitter.com/raKJODfodG