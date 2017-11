Adela Micha celebra 100 transmisiones de Saga

Ciudad de México

La plataforma digital informativa Saga, que lanzó en mayo la periodista Adela Micha, cumplió 100 transmisiones a través de su plataforma digital Facebook Live.



Para celebrar, el equipo de Saga lleva a cabo un programa especial con una transmisión ininterrumpida que durará 12 horas.

El gran Maratón Saga comenzó hoy su transmisión en vivo a través de su plataforma en Facebook y YouTube a las 7 de la noche y terminará a las 7 de la mañana del viernes 10 de noviembre.

Contará con la presencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y artistas invitados como CD9, Escándala, Mannuna, los Tres Tristes Tigres, la Sonora Santanera, Merenglass, Víctimas del Doctor Cerebro, Saak y La Gusana Ciega.



Adela Micha informó que Saga se ha convertido en una enorme satisfacción para su carrera luego de su salida de Televisa, después de 33 años y de su colaboración con Imágen Radio después de 13.



“Perdí el empleo, dos trabajos, de dos compañías distintas el mismo día. No podía detenerme a preguntarme qué raro, ¿los dos el mismo día? porque tenía que resolver mi vida”, apuntó la comunicadora.



Adela aseguro que Saga es un ejemplo de su capacidad de resiliencia, de reconvención y de no tenerle miedo al cambio.



“Esta es una aventura que tiene sus riesgos, sin embargo he aprendido mucho de cómo manejar este medio. Me siento muy cómoda, en él. He aprendido que tengo un equipo de trabajo aprueba cualquier cosa”



Adela Micha expresó su agradecimiento hacia su equipo de trabajo pues aseguró que algunos incluso renunciaron a su empleo anterior por seguir su proyecto.

