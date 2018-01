Actriz porno Daniels estará en Tv el mismo día de discurso de Trump.

El presentador televisivo Jimmy Kimmel tendrá como invitada en su programa nocturno en la ABC a la actriz porno Stormy Daniels el próximo martes, la misma noche en que el presidente estadunidense Donald Trump va a pronunciar su discurso del Estado de la Unión.

Daniels ha estado en las noticias luego de reportes acerca de una relación sexual que tuvo con el presidente en 2006.

Según el diario The Wall Street Journal, un abogado de Trump arregló un pago a Daniels a fin de impedir que ella hablara públicamente sobre la relación antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Kimmel anunció la presencia de Daniels en su programa vía Twitter. Escribió que tenía muchas preguntas que hacerle.

I am pleased to announce that the very gifted @StormyDaniels will be on #Kimmel Tuesday 1/30 after the #StateOfTheUnion. I have MANY QUESTIONS! #MAGA