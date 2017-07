Los actores y actrices que compiten por el Ariel 2017.

Ciudad de México

La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas reconocerá a lo mejor del cine mexicano.

Será el 11 de julio que conoceremos a los próximos ganadores de la edición 59 de este evento.

Es por eso que te compartimos algunos datos que debes conocer de las actrices y actores que luchan por la presea.

ACTRICES:

1. Claudia Sainte-Luce/ La caja vacía

Además de participar en este filme como actriz, ella también es una guionista y directora que ha participado en otros filmes como Los insólitos peces gato e Inercia.

Nació en 1982 en Tlalixcoyan y comenzó su carrera como asistente de producción en anuncios televisivos.

2 Verónica Langer/ La caridad

La actriz que esta vez compite por la cinta La caridad ha trabajado en diversos proyectos cinematográficos como Y tu mamá también, Hilda, El crimen del padre Amaro, Cinco días sin Nora, entre muchas otras.

También ha estado en programas de televisión como Soy tu fan y Hasta que te conocí.

3 Maya Rudolph/Mr. Pig

La actriz estadunidense ha saltado a la fama por cintas como Damas en Guerra, Son como niños, entre otras.

Dentro su carrera, también destaca su participación en el programa Saturday Night Live donde estuvo entre 2000 y 2007.

4 Ludwika Paleta/Rumbos paralelos

Esta vez alejada de la pantalla chica, ahora compite por una presea en los Ariel 2017.

Su carrera artística ha destacado por sus múltiples papeles en telenovelas mexicanas así como en el cine.

5 Adriana Barraza/Todo lo demás

La actriz mexicana no solo participado en filmes mexicanos sino también ha saltado a la fama por su papeles en películas como Cake, cinta en la que trabajó con Jennifer Aniston.

Babel, Amores perros y Silvana sin lana son lagunas de las producciones en las que ha participado.



ACTORES:

1 José Carlos Ruiz/ Almacenados

Un icónico actor mexicano que a los 80 años ha ganado diversos premios y participado en un sinfín de telenovelas mexicanas así como películas.

De las más recientes, En el último trago, Soy tu dueña, Corazón indomable.

2 Adrián Ladrón/La 4 compañía

Actualmente la película por la que compite es la gran favorita de la noche con 15 nominaciones.

Durante su carrera, el actor ha estado en filmes como Güeros y la Oveja negra.

3 Gael García/Me estás matando Susana

Gael García Bernal no solo ha conquistado al público mexicano con sus papeles en Amores Perros o y tu mamá también, sino que sus personajes han trascendido a nivel internacional.

El actor mexicano ha puesto su talento en filmes como Mozart in the Jungle, Diarios de motocicleta, Neruda y a Little Bit of Heaven.

4 Danny Glover/Mr. Pig

El actor de 70 años buscará ganarse la presea a Mejor Actor en los Premios Ariel 2017.

Con más de 45 filmes a lo largo de su trayectoria artística, Glover compite con el filme Mr. Pig.

5 Noé Hernández/ Tenemos la carne

Ya con un Premio Ariel a la Mejor Coactuación Masculina, ahora buscará llevarse esta presea.

El actor ha participado en filmes como Miss Bala, 600 millas, La tirisia, entre muchas otras.

