“Hay que abrazarnos como pueblo”: Diego Luna

México

Tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió Ciudad de México, varios famosos han mostrado su solidaridad con los damnificados sumándose al equipo de voluntarios que lo mismo organizan el reparto de víveres, que llevan herramientas a la zona de desastre.

El actor Diego Luna pidió al pueblo que se solidarice y ayude en lo que pueda a las víctimas; él puso el ejemplo al sumarse como voluntario en el centro de acopio que se localiza en la calle Lago Tanganika número 67.

“Es un dolor que todos tenemos, y me enorgullece ver a la gente solidaria abrazándose entre ellos sin conocerse, buscando cómo apoyar a otros; afortunadamente muchos no perdimos nuestras casas, pero hay que pensar en los que no corrieron con esa suerte y apoyarnos”, declaró el actor, quien formó la iniciativa de la mano del director de cine, Oliver Castro.

El centro estará recibiendo todo tipo de víveres, medicamentos, mantas y herramientas para los rescatistas con un equipo de voluntarios vecinos que se suman al centro de acopio que funcionará las 24 horas.

“ La idea es aprovechar que esta zona es de fácil acceso; aquí todos pueden venir, las camionetas de cine están siendo las que están llevando el apoyo a albergues y hospitales, estoy maravillado que todos estamos uniendo esfuerzos; motociclistas voluntarios también se han acercado”, declaró Oliver Castro en un receso de la organización de víveres.

VALENTINO LANÚS EN EL COLEGIO RÉBSAMEN

El actor Valentino Lanús acudió a las instalaciones del Colegio Enrique Rébsamen para brindar su apoyo y dejar equipo que pueda servir al levantamiento de escombros.

“Es terrible lo qué pasó y por eso me organicé con la fundación World Vision para brindar un poco de ayuda en lo que sea posible. Lo qué pasó es terrible”, destacó el artista.

Comentó que como padre sabe del dolor que viven las familias que tienen atrapados a sus hijos en los escombros de esa institución académica, ubicada en Calzada de las Brujas, casi Prolongación División del Norte.

El protagonista de melodramas como Nada personal acompañado por un representante de World Vision llevaron al lugar equipo como palas y picos; sin embargo, elementos de policía le dijeron que no podía ingresar a la zona por seguridad.

“Nosotros solo deseamos ayudar, no vengo con ninguna pretensión o morbo, mi única intención es, como cualquier persona, sumarme. Creo que es el momento de estar más unidos que nunca”, explicó.

“Es una desgracia todo esto y lamento profundamente lo que pasó en esta escuela, porque sé además qué hay más zonas que han quedado dañadas”, comentó .

“Es un momento difícil para las familias, pero estamos sumando esfuerzos todos desde lo que podemos y eso es importante”, abundó el actor, quien seguirá llevando ayuda a donde se requiera en Ciudad de México durante lo que resta del día.

Lanús hizo un llamado para que se siga contribuyendo en lo que sea necesario, ya que falta mucho por hacer tras el terremoto vivido ayer martes en la zona central del país.

LA SOLIDARIDAD DE LOS FAMOSOS

La solidaridad no se hizo esperar, vecinos de Santa Ursula Coapa y la porra del América desde las 8 de la mañana se concentraron en las instalaciones del Estadio Azteca para recaudar víveres.

La gente comenzó a traer alimentos enlatados, productos para uso personal y medicamentos.

Al lugar también acudieron algunos famosos como Galilea Montijo, Mayte Perroni y Raúl Araiza para mostrar su solidaridad

Además de la ayuda alimentaria se reunieron brigadas de jóvenes, hombres y mujeres dispuestos a colaborar en las zonas afectadas, salían en camionetas desde este lugar. La coordinadora del Club América mencionó que la ayuda ha sido abundante y han enviado varios camiones a zonas cercanas como Villa Coapa, Xochimilco, y La Joya, entre otras.

PIDEN AYUDA A TRAVÉS DE SUS REDES

Otros actores mostraron su solidaridad, a través de sus redes sociales.

Tal fue el caso del histrión Mauricio Ochman, quien reside en Los Ángeles, California, y escribió: “También podemos ayudar donando a la @Cruz Roja _Mx en cruzrojadonaciones.org.Vamos México, sinónimo de unión y fuerza!

