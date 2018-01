Renuncia director del Ballet de NY por denuncias de abuso

Nueva York

El director artístico del Ballet de la Ciudad de Nueva York, Peter Martins, anunció hoy su retiro a raíz de denuncias contra él por acoso sexual y abusos verbales y físicos.



Martins estaba ligado a la institución desde 1967, primero como bailarín y, tras dejar los escenarios, en 1983, asumiendo distintas funciones de dirección hasta convertirse en único responsable artístico en 1989.



En una carta que reproduce The New York Times, el Maestro de Ballet en Jefe de la compañía señaló que había informado al consejo de la institución su inmediato retiro y rechazó contundentemente las acusaciones en su contra.



"He negado, y sigo negándolo, que me haya involucrado en ese tipo de conductas", asegura Martins, de 71 años, y afirma que la investigación abierta a raíz de esas denuncias lo reivindicarán.



Martins estaba con sus funciones suspendidas desde el pasado 9 de diciembre, cuando surgió una primera denuncia anónima contra él por acoso sexual. Entonces fue nombrado un equipo interino encabezado por Johathan Stafford.



El consejo de directores del Ballet de la Ciudad de Nueva York dijo que adoptó esa decisión a partir de una petición de Martins para que su permanencia al frente de la compañía "no fuera una distracción" sobre la investigación que se había iniciado.



A raíz de la primera acusación, cinco bailarines denunciaron distintos abusos verbales y físicos supuestamente cometidos por Martins, en algunos casos desde 1993.

El presidente del consejo, Charles W. Scharf, informó en un comunicado de que había aceptado la decisión de hoy de Martins, dijo que se tomaban en serio las denuncias contra él y anunció que se espera que termine pronto la investigación interna.

JOS