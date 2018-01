Assange, un genio en pro de la humanidad: Pamela Anderson

Londres

La actriz Pamela Anderson dijo que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es un genio que intenta ayudar a la humanidad y opinó que las acusaciones de dos mujeres contra él por delitos sexuales fueron una trampa para desacreditarlo.



En una entrevista difundida por la BBC, la intérprete estadunidense elogió al activista, que lleva refugiado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde 2012, y a quien le une una estrecha amistad.



"Está lleno de información, tiene una perspectiva increíble y es un genio que intenta ayudar a la humanidad, y creo que su objetivo último es frenar todas estas guerras sin sentido", afirmó.



Anderson reveló que en sus reuniones con el periodista hablan de todo y que siempre se asegura "de que esté bien, de que haga ejercicio, de que esté comiendo adecuadamente".



El exhacker, de 46 años, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas a raíz de las acusaciones de dos mujeres por un supuesto abuso sexual que él negó, pero finalmente Suecia archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.



Sin embargo, no abandona la embajada ecuatoriana ante el riesgo de ser detenido por la Policía británica y deportado eventualmente a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la publicación en WikiLeaks de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial.



Las fuerzas de seguridad han advertido de que tienen intención de detener a Assange porque, a su juicio, quebrantó las condiciones de su libertad condicional impuestas por un tribunal británico en 2012.



En la entrevista con la BBC, la actriz, de 50 años, subrayó que "lo que (Assange) está haciendo es muy, muy importante. Necesitamos saber, necesitamos tener información auténtica"



En alusión a las acusaciones sexuales contra el activista, comentó que "la mejor manera de desacreditar a alguien es llamarle violador o pederasta. ¿Cómo superas eso si no es cierto?", se preguntó la actriz.



"Creo que no fue cierto, que fue una trampa; una manera de desacreditarlo a fin de extraditarlo a Estados Unidos", añadió la actriz.

gcc