Ha-Ash y su gira “100 años contigo” llegan a Puebla

Puebla

Con su gira “100 años contigo”, el dueto de hermanas Hanna y Ashley, conocidas como Ha-Ash, llegará al centro de espectáculos Acrópolis para ofrecer lo mejor de sus éxitos. Dicho show fue presentado por primera vez en Chile, dentro del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2018, donde estuvieron el pasado 24 de febrero y se hicieron acreedoras a las preciadas Gaviotas de Plata y de Oro.

Actualmente ambas cantantes se encuentran enfocadas en este tour, el cual cuenta con más de 50 fechas en ciudades como Mérida, México y Puebla, a donde llegarán el próximo el sábado 28 de abril, a las 20:00 horas; además de que incluye su visita a diversos países, como Estados Unidos, Argentina, Chile, España y Costa Rica, entre otros.

Respecto al espectáculo que estarán presentando, se dio a conocer que éste tendrá un tiempo aproximado de 90 minutos de duración, en el que estarán acompañadas de sus músicos, en un escenario especial complementado con juegos de luces y pantallas.

En cuanto a su repertorio, que incluye temas pop, balada y country, se espera interpreten los temas que conforman su más reciente álbum “30 de Febrero”, que gracias a sus altas ventas cuenta con la certificación de Disco de Oro y en el que destacan los sencillos “100 años” y “30 de febrero”, canciones que cuentan con la participación de Prince Royce y Abraham Mateo, respectivamente.

Este disco está conformado por 12 temas, entre estos “Ojalá”, “No pasa nada”, “Eso no va a suceder”, “Llueve sobre mojado”, “Paleta”, “Extraños”, “Qué me faltó?”, “No me importa”, “Corazón irrompible” y “Me gustas tú”.

Asimismo, se contemplan canten sus éxitos: “Lo aprendí de ti”, “Te dejo en libertad”, “Perdón, perdón”, “Te quedaste”, “Estés donde estés”, “Lo que yo sé de ti”, “Odio amarte”, “Soy mujer”, “Si pruebas una vez”, “Tu mirada en mí”, “Qué hago yo”, “No te quiero nada”, “Amor a medias”, entre otras.

Un recorrido musical por sus producciones, donde destacan sus discos de estudio: Ha Ash (2003), Mundos opuestos (2005), Habitación doble (2008), A tiempo (2011) y Primera Fila-Hecho realidad (2014).

Finalmente, cabe citar que las también compositoras, suman más de 10 años de carrera, por lo que están consideradas como el dueto femenil más importante de México y Latinoamérica.

AMV