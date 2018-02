The Cloverfield Paradox ya está en Netflix

La espera terminó para los fans de J.J. Abrams... Netflix estrenó The Cloverfield Paradox, la tercera entrega de la saga de ciencia ficción.

La plataforma de streaming lanzó el tráiler durante el Super Bowl y después del triunfo de los Eagles sobre los Patriots, la cinta ya podía verse.

TELL

THEM

NOT

TO

COME

BACK#CloverfieldParadox