Presentan avance de 50 Sombras Liberadas.

La pasión, la seducción, el romance, y la acción vuelven en el nuevo tráiler de 50 Sombras Liberadas.

En el avance podemos ver más detalles del matrimonio entre Anastacia y Christian Grey, quienes disfrutan su romance alrededor del mundo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas ya que un misterioso hombre los persigue y no dejará que ambos sean felices.

El estreno de la tercera entrega de esta saga llegará el próximo 14 de febrero, justo en Día de San Valentín.

La cinta está protagonizada por Jamie Dornan, Dakota Johnson, Rita Ora, Luke Grimes, Brant Daugherty, entre muchos otros.

Aquí te dejamos el nuevo avance.



The final chapter begins this Valentine’s Day. Watch the trailer, and book tickets now: https://t.co/PItwn4ZJ0Rpic.twitter.com/wIAnUbd0x7