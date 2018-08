Quique Sánchez Flores o Sampaoli; La mira del Tri anda en el extranjero

La Afición

Los altos mandos encargados de la selección mexicana siguen en la búsqueda del próximo entrenador del Tricolor. Después de la negativa de Juan Carlos Osorio y de Ricardo Ferreti a ser candidatos, Guillermo Cantú, director general deportivo, así como Dennis Te Kloese, director deportivo, han analizado algunos perfiles; incluso, se ha mencionado que éste último ha mantenido contacto con algunos personajes, por cierto, hasta ahora, extranjeros.



Se han concentrado en nombres como los de Quique Sánchez Flores, Jorge Sampaoli, Gerardo Martino y Héctor Cuper. Aunque hay más en la mira.



Se ha mencionado que Sánchez Flores es una de las opciones más fuertes; sin embargo, en su momento se le vinculó con la selección de Egipto (que ya tiene a Javier Aguirre de entrenador) y ahora con Corea del Sur.



Por cierto, quien ya trabaja en la lista de los jugadores a los que llamarán para los partidos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, del 7 y 11 de septiembre, respectivamente, ambos en fechas FIFA, es Gerardo Torrado, quien delineará la lista, que por cierto, no tendría a algunos de los que militan en Europa, puesto que habrían solicitado no ser llamados para no perder entrenamientos con sus respectivos equipos.