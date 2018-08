Veracruz no ha sido notificado de auditoría que solicitó la Liga MX

Minelli Atayde

Luego del comunicado que emitió la Liga MX sobre la auditoría que le realizaría al Veracruz, Mario Trejo, vicepresidente deportivo de los Tiburones Rojos, aseguró a La Afición que aún no tenían algún documento por parte del organismo que le comunique que procederá de esa forma.

Además, el directivo destacó que no puede emitir una opinión amplia al respecto, ya que “primero tenemos que leer el documento y luego ponerlo a consideración del señor Fidel Kuri, por eso es que antes de decir algo, se tiene que revisar el documento que envíen. A mí hasta el momento no me ha dicho nada, nosotros estamos enfocados en el partido que tenemos, y si hubiera algo ya me hubieran hablado”, declaró el directivo escualo.

Trejo recalcó que en este tipo de temas ellos tienen un departamento financiero y legal que se encargaría de este asunto, aunque insistió en que esperarán a que haya algo oficial. Seguramente, en las próximas horas, la Liga MX le hará llegar la notificación al club escualo.



Hay que recordar que el SAT también dio a conocer que investigará los dobles contratos en el futbol mexicano, esto tras las declaraciones del mismo Fidel Kuri, dueño del Veracruz, en el caso de la salida de Guillermo Vázquez del equipo jarocho.



