"No hay nada ilegal": Trejo sobre doble contrato en Veracruz

Minelli Atayde

En los últimos días se ha pintado a Veracruz como un equipo lleno de irregularidades. Primero por la salida de Guillermo Vázquez, luego por la declaración de Mario Trejo, su vicepresidente deportivo, sobre que el manejo de los dobles contratos, mismos que afirmó, no son ilegales.

En entrevista telefónica con La Afición, el timonel pidió que no se manche en nombre la institución, que no los traten como “maleantes”, porque al final, ellos trabajan conforme a la ley, siempre apegados a las normas.

Ahora, el conjunto escualo contrató a Juvenal Olmos como entrenador, otra decisión que ha causado polémica, ya que el chileno no dirigía desde el 2007. Sin embargo, Trejo detalló que había sido una determinación muy meditada.

Al ser cuestionado sobre cómo se manejan los dobles contratos, el directivo detalló que “no sé por qué lo satanizan, y con el afán de dar nota dicen que es ilegal. No le encuentro lo ilegal en que tú te arregles en un acuerdo entre el patrón y el trabajador por una cantidad X, que la puedes fraccionar por diferentes situaciones y firmas los contratos. No quiere decir que sea fraude. Él tiene un registro en la Federación por eso puede dirigir, y hay otra contrato de imagen o de uso esta ropa de esta empresa deportiva o los zapatos”.



Enseguida, relató que “lo que sí es verdad es que el club ha tenido una inversión muy fuerte en ese afán de procurar no descender, y tenían un plantel de cerca de 40 jugadores, muchos ni siquiera jugaron y cobraron un montón de dinero. Hubo préstamos carísimos, eso sí no debería de ser”.

¿No hay un problema con Hacienda?

“Mientras tú declares no veo porqué. Hay jugadores que tienen contratos hasta por presentarse en fiestas infantiles, en dónde está lo ilegal, claro si tú lo declaras, llevas tu control contable, no veo por qué no puedas tener tres contratos. No veo la ilegalidad. Fraccionan el ingreso, lo hacen a través de una empresa u otras empresas, eso se puede hacer, al empleado lo que le interesa es que el patrón le ingrese la cantidad que acordaron. Es algo semejante como el outsourcing. En el afán de hacerlo muy interesante embarran un montón de cosas. Dan una imagen que no es la del futbol mexicano, y hoy piensan que es una bola de excremento que no es así. No se vale”.

¿Con esto se mancha el nombre de Veracruz?

“Hoy piensan que Veracruz es una cueva de maleantes, no es así, no somos maleantes, o que yo ya soy un judas, un tramposo, un desleal, cómo te pueden hacer esas cosas cuando has tenido una carrera de tantos años de una manera y ahora resulta que ya me volví un súper maleante, no se vale. Aunque también entiendo que es parte de esto, de estar en casa de cristal, todo mundo te ve, aprovechan este momento de confusión para destrozar la reputación, pero no se vale hacer eso, porque siempre procuramos ser correctos. Te duele, pero qué haces, te sobas y sigues adelante por el compromiso que tiene con el club. Yo le voy a dar hasta donde yo pueda”.

¿Cómo terminó su relación con Guillermo Vázquez?



“Yo lo quiero mucho, yo siento que él también me quiere, de repente el trabajo nos hace tener una visión diferente. Él me dice, ‘yo ya me voy’ faltando diez minutos para la concentración previa del partido contra América. Me dijo ‘yo ya no quiero estar’. Ahí diferimos, porque creí que no era el momento. Se habla de carácter contractual, pero yo veo que ya hay una relación desgastada entre Memo y el dueño del club. Yo apenas tengo dos meses, él que ya tiene cerca del año se decía sorprendido por las maneras, por las formas y el estilo que tiene el club de operar. El que diga que yo lo traicioné me lástima, porque yo no traicioné a nadie. Aunque somos amigos, conozco a su familia, a la que adoro, pero no por eso tengo la obligación de pensar igual, o de aventar el trabajo igual que él en el momento que él indique. De ahí la frase de que ‘qué clase de imbécil cree que soy’. Yo tengo un compromiso firme, sólido, de convencimiento con esta institución”.

¿Por qué deciden que Juvenal Olmos sea el entrenador de Veracruz?

“Ya el señor (Fidel) Kuri, dueño del equipo, junto a un grupo de gente que tiene de inteligencia deportiva, ya tenían identificado al señor Olmos. Platiqué poco con Juvenal, es hombre del futbol, conoce, está actualizado, estuvo de comentarista, sabe lo que son los códigos, el ambiente de vestidor, lo que todo técnico debe saber. Nos enteramos que tenía diez años que no dirigía por diversas situaciones, pero también entendemos que a veces pasa eso, pensamos que tenía la capacidad”.

¿Preocupa que no haya dirigido en diez años?

“Veo a un tipo autorizado, fue seleccionado, fue seleccionador, trae un curriculum interesante, claro, fue hace tiempo, y por diversas situaciones tomó otro camino. Después de platicar con él entendimos que bien podía volver a dirigir, está sano, fuerte y en buena edad”.

¿Qué significa para Mario Trejo su regreso al futbol como directivo?

“El tener una invitación de alguien que considera puedo ser útil me ha dado un compromiso moral muy fuerte con el señor Fidel Kuri. Me he encontrado unos compañeros extraordinarios, todo eso, más la experiencia que ya acumulamos, ha sido extraordinario. Quería volver a sentir la adrenalina, el rollo mediático, todo lo extrañaba”.