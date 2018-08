Fidel Kuri llama mandilón a Guillermo Vázquez

La Afición

Fiel a su estilo, el propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, se lanzó con todo contra el ex director técnico de su equipo, Guillermo Vázquez.

El polémico directivo criticó la actitud del estratega a quien tachó de “mandilón” y “traumado” por la Final que perdió con América cuando dirigía al Cruz Azul.

“No sé qué me esté discutiendo el señor, no tiene ética, con todo respeto es un mandilón, lo digo con todo lo que quieran saber, porque yo no lo quería, lo defendió Mario Trejo, por eso se quedó en el club”, dijo Grajales a ESPN.

Contrario al adeudo que Guillermo Vázquez denuncia por parte de los escualos, Fidel Kuri señaló que no existe tal, pues en el contrato que ambas partes firmaron queda manifiesto que todo está liquidado.

“Yo no le debo ni un centavo al señor ‘Memo’ Vázquez, yo le puedo enseñar el contrato que firmó conmigo y cuando terminó, si el señor tiene pruebas que le debo dinero, que lo muestre”, dijo.