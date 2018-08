"Quiero volver a disfrutar del futbol": Leonardo Ulloa

Agencia DPA

El delantero argentino Leonardo Ulloa aseguró hoy en su presentación con el Pachuca, de la Liga MX, a que quiere "volver a disfrutar del futbol" tras un año difícil en lo personal.



"El último año tuve que salir a préstamo al Brighton (de la Liga inglesa), no he tenido mucha continuidad, las opciones de jugar fueron escasas, empecé apenas tres partidos de titular (en el último semestre) e hice un gol", explicó Ulloa en su presentación con el Pachuca.



"Pero el reto de venir aquí es muy bonito, el proyecto es muy potente, yo vengo a aportar, a volver a disfrutar del futbol como lo he hecho casi toda mi vida, a pesar de que en el último tiempo no lo pude hacer", añadió el ex jugador del Leicester City.



El delantero de 32 años señaló que, antes de buscar anotar goles, quiere adaptarse a las condiciones del equipo. "Intentaré ponerme a tono con el grupo, acomodarme a la altura (de Pachuca) lo antes posible, porque la he estado sintiendo todos los días", dijo.



La ciudad de Pachuca se ubica unos 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar. "Quiero jugar lo antes posible y entre todos poder solucionar la situación en la que está el club", agregó el argentino.



Los "Tuzos", cuyo campeonato más reciente lo obtuvieron en el Clausura de 2016, se ubican en la última posición de la tabla de la Liga MX, con un punto en los primeros cuatro partidos del actual torneo y apenas un gol a favor.



"El tema de los goles generalmente recae sobre los delanteros, pero depdende de todo el equipo. Intentaremos convertir la mayor cantidad de goles, pero es el trabajo de todos", expresó ante los cuestionamientos sobre si se pondría una meta de anotaciones en el semestre.



"El jugador demuestra más cuando está contento y feliz con lo que hace, y creo que aquí puedo conseguirlo. He visto muchos partidos (de la Liga mexicana) estando en Inglaterra, he tenido compañeros que jugaron aquí y todos me hablaron bien del torneo, por eso tomé la decisión", manifestó Ulloa.



Pachuca jugará este sábado como local ante los Lobos de Puebla en un partido por la quinta fecha de la Liga MX y el martes visitará a Monarcas Morelia en la sexta ronda. Sin embargo, todavía no se dio a conocer en qué momento debutará el delantero argentino.



"La cantidad de goles y la posición en la tabla no dependen de un solo jugador, pero espero que nos vaya bien para empezar a pelear donde creo que el club debe estar (en la tabla)", finalizó Ulloa.