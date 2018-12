Teodoro Santos

A pesar de que la escuadra de los Tuzos de Pachuca suman ya cuatro torneos cortos sin tener resultados positivos para acceder a la Liguilla, no se tiene una deuda con la afición del equipo hidalguense, aseveró el delantero de los blanquiazules, Franco Jara.

Esto ya que, consideró, el plantel completo de los Tuzos dio su mejor esfuerzo en la cancha durante todo el torneo y a pesar de que los resultados comenzaron a darse para llegar a la Liguilla en las rondas finales de la justa del balompié mexicano no se pudo lograr este resultado por cuarto torneo consecutivo.

"No tenemos deuda con la afición, salimos a la cancha a ganar; estamos con el compromiso con la institución, con la gente para trabajar y lograr un título. Sería egoísta decir que estamos en deuda porque la gente sabe que trabajamos para dar día a día todo lo que tenemos y ahora debemos tener ese mismo compromiso con el torneo que inicia el cinco de enero y así dar lo mejor en esta nueva etapa", afirmó.

Dentro del plantel de los Tuzos, añadió el delantero argentino, se tienen todas las condiciones para que no sólo se inicie el torneo de la mejor manera, sino para ser un equipo regular a lo largo de toda la contienda, algo que les ha faltado en los dos últimos años para poder acceder a la Liguilla y así comenzar el camino para poderse coronar como los mejores del futbol mexicano.

"Creo que hay que ir paso tras paso, las ilusiones son otras: estar en la fiesta grande y trabajamos para lograr el título, pero somos conscientes que hay que ir de a poco y deben adaptarse los refuerzos nuevos y tratar de ser regular dentro del torneo. Vamos con la idea de ir por ese camino, vamos a lograr las cosas", agregó.

En cuanto a la llegada de Ismael Sosa y Víctor Dávila como los nuevos refuerzos del equipo hidalguense, comentó que no pasa nada, pues la sana competencia siempre es un punto a favor de los trabajos al interior del equipo, "uno tiene que aprender a convivir y competir sanamente, si los jugadores vienen a aportar bienvenidos sean y le van dar un punto fuerte al equipo, la competencia es buena porque es un impulso, uno tiene que mejorar día a día".

Al haber comenzado su preparación de pretemporada el pasado 19 de diciembre ante los Tiburones Rojos de Veracruz, donde los Tuzos únicamente lograr negociar un empate sin goles, el delantero argentino reconoció que no se notaron cambios en el equipo, esto en la forma de juego y la estrategia implementada en la cancha, "creo que a lo mejor los únicos cambios que se vieron son los jugadores nuevos que se incorporaron, no hay mucha excusa para no empezar de la mejor manera y lograr el objetivo y llegar a otras instancias como la Liguilla".