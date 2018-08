Ansioso Ulloa por pisar la cancha en Liga MX

Teodoro Santos

Ingresar en el menor tiempo posible a la cancha será la prioridad para el delantero argentino, Leonardo Ulloa, nuevo refuerzo del Pachuca, así lo dio a conocer durante su presentación oficial como nuevo integrante de la escuadra hidalguense.

De igual forma, aseveró, el compromiso principal será dar un buen papel en el torneo de la Liga MX, ya que el desempeño de los hidalguenses no ha sido el mejor al sumar únicamente un gol en las cuatro jornadas que se han desarrollado de la justa del balompié mexicano; por lo cual buscará ajustarse lo más pronto posible a las condiciones climáticas de México para estar a la disposición del Director Técnico, Francisco “Pako” Ayestarán.









En cuanto al desempeño que ha mostrado el equipo de los Tuzos a lo largo de estos cuatro encuentros y encontrarse en la parte baja de la tabla general del Apertura 2018, reconoció, “el tema de no hacer goles no sólo recae en la delantera, es el funcionamiento del equipo, se tiene que ver si llegamos mucho al área, como resolvemos las coas y el desempeño general del equipo; debemos trabajar e intentar convertir, hacer los goles posibles porque eso da al equipo el empuje, es un cúmulo de cosas y que cae en los delanteros, pero es parte de todo el equipo”.

Cabe recordar que a pesar de haber sido campeón en la Liga Premier de Inglaterra en el último año el delantero argentino únicamente logró sumar un gol en su cuenta personal, por lo cual reconoció no estuvo en la mejor calidad personal en el desarrollo de las justas del 2017, por lo que ahora busca mejorar en todo el aspecto personal y futbolístico para sumar y dar mejores resultados en la escuadra de Pachuca.

“Haber hecho sólo un gol en el último año no fue mi mejor desempeño, el ultimo año fue difícil en lo personal, a nivel personal nada más no en lo futbolístico, no he tenido mucha continuidad y ahora tenemos la opción de poder jugar en la liga mexicana; el reto es bueno y quiero aportar, lo mío es disfrutar del futbol y no he podido por diferentes circunstancias, al tener esta posibilidad me siento contento, aquí puedo tener lo que estoy buscando”, finalizó.





