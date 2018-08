Los problemas del Veracruz no generan confianza en Lobos

Édgar González

A decir del técnico de los Lobos BUAP, Juan Francisco Palencia, los conflictos que en la actualidad enfrenta el club Veracruz, no debe generar excesos de confianza en su lucha por la permanencia, ya que sin importar lo que se viva al interior del cuadro jarocho, su equipo necesita ocuparse de lograr su propia salvación.



"Nosotros no tenemos que pensar en el otro rival (Veracruz), que si nos haga favor o no nos haga favores, me refiero a que no sumen en sus partidos, o que si le van a ganar, o no le van a ganar, realmente nosotros no nos ponemos a pensar en ello, para mí la fórmula del equipo es mantener el cero atrás, marcar goles y sumar todos los partidos, realmente no nos importa mucho qué suceda con los demás equipos que están arriba de nosotros en lo porcentual o con los que estás compitiendo en la porcentual, o con los que tienes abajo de la porcentual, creo que primero nosotros tenemos que ver nuestro trabajo y luego ya ver qué sucede".



Al cuestionarle sobre el duelo que a ellos espera en la Bella Airosa en contra de los Tuzos del Pachuca, el timonel estudiantil sentenció que si bien los resultados no los acompañan, los hidalguenses son bastante peligrosos, más porque se encuentran bien dirigidos por un hombre de amplia experiencia como Paco Ayestarán.



"Es un equipo dinámico, es un equipo que está bien trabajado, Paco Ayestarán es un técnico que es muy bueno en lo que hace, es muy estudioso del futbol, toda su vida ha estado a lado de grandes técnicos, desde que estaba con Benítez a lado de él, que fue campeón de la Liga Española, yo era contrincante de ellos, ya tiene bastante tiempo en ello, creo que en conjunto es un equipo que aunque no se le han dado los resultados que ellos han querido, creo que es un equipo bastante dinámico y que juega bien al futbol, indicó.





ARP