Lobos guarda respeto a Pachuca a pesar de su mal paso

Pese a ocupar la última posición en la tabla general, Pachuca es un club que merece respeto y como tal se le tratará el próximo fin de semana en su visita a la Bella Airosa, así lo reveló el capitán de los Lobos BUAP, Francisco Javier "El Maza" Rodríguez, quien advierte que la escuadra ya trabaja para obtener su primera victoria fuera de casa.

De cara al cotejo de la quinta fecha del certamen, el ex seleccionado nacional mexicano sentenció que gracias al trabajo realizado, el grupo está cada vez más cerca de lo que busca el técnico, Juan Francisco Palencia, razón por la que se afinan los detalles pertinentes para así mejorar su situación porcentual.

"El equipo ha entendido muy bien la idea de Paco Palencia, los muchachos, todos estamos muy concentrados peleando por un puesto en el once inicial, trabajando duro y creo que en cada partido lo hemos demostrado. A eso me refiero en cuanto hablo de detalles, detallitos salen cada partido, sabemos que estamos haciendo bien las cosas, pero siempre falta algo, algo muy puntual y no simplemente hablamos de los delanteros, cualquier jugador que tiene la oportunidad de estar frente al arco rival y tiene la oportunidad de meterla, estar lo mayormente concentrados para hacer el gol y así sumar".