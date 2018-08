Rubén Guerrero Atilano

La Eurocopa del 2008 es recordada por el título de España, por la generación que con Luis Aragonés al frente, consiguió revertir la historia de fracasos previos para La Roja. Pero hubo más. En una de las cuatro llaves de Cuartos de Final del certamen, Croacia se midió a Turquía. Eran dos selecciones con espíritu protagonista, llamadas a pelear por ser el caballo negro de la contienda. Ambas se eliminarían en la cancha del Estadio Ernst Happel. De hecho, practicaban un despliegue de juego similar, físico, de desgaste, pero también contando con elementos técnicos y finos en sus plantillas.

Uno de estos jugadores, por el lado turco, era Colin Kazim-Richards, un veloz extremo/media punta, que a sus 21 años tenía todo el futuro por delante. Aquel 20 de junio del 2008 salió como titular, al lado de otros compañeros de generación como Arda Turán o Hamit Altintop; por cuenta de la selección croata, eran el primer gran certamen de Iván Rakitic, Luka Modric y hasta Nikola Kalinic juntos. Luego de 90 minutos y un cerrado empate a un gol, incluso, con un gran despliegue el primero en mención, el partido tuvo que irse al alargue, hasta penales, donde los escarlatas vencieron (1-3).



La generación turca accedió hasta semifinales, donde se encontraron ante Alemania y aunque la calidad estaba del lado teutón, los dirigidos por Fatih Terim dieron batalla hasta los últimos instantes. El duelo concluyó con un 3-2 repleto de volteretas, con gol agónico de Philipp Lahm, para conseguir el boleto a la final del torneo. Una vez más, con el '18' en el dorsal, Kazim-Richards alineó como titular, siendo pieza clave en la ofensiva, complicándole el trabajo a zagueros como Per Mertesacker, Christoph Metzelder o hasta Arme Friedrich. A pesar de la derrota, brindó una gran exhibición.



Parecía el punto de partida de Colin, lo fue para otros como Arda o Altintop; con un año completo en el Fenerbahçe, Kazim-Richards recibió propuestas para dejar Turquía; quizás el gran problema de su carrera a futuro fue no tomar alguna de esas ofertas. "Un extremo muy completo", tituló el portal de la UEFA un perfil sobre el nacido en Inglaterra en agosto de 1986 y después de la justa europea. Un año después de aquel gran momento, el atacante salió por la puerta trasera de Los Canarios. Comenzaría una etapa de volatilidad en su vida futbolística, con apenas 23 primaveras en sus botines.



POCA ACCIÓN; MUCHOS CLUBES



Debido a complicaciones con algunos escuadrones, Kazim no logró arreglarse en el mercado de traspasos de verano del 2009; seis meses de espera y un fichaje invernal con el Toulouse de Francia, marcaban la pauta para el turco. Las convocatorias a la selección que eligió por el origen de su madre desaparecieron de a poco. Richards dejó de ser un volante punzante, un hombre definitivo para su club; de hecho, en el equipo que le tocara jugar, alineaba poco. Eran los momentos más bajos de una promesa que veía cómo su realidad era lejana a la esperada no hacía mucho.

En un lapso de cuatro años, Kazim pasaría por la filas de cinco escuadras. A la parada en Francia le seguiría una breve estancia por el Galatasaray, donde la afición del Fenerbahçe le recriminó su llegada; en 2012 recalaría por otros seis meses en el Olympiakos de Grecia, para más tarde hacer lo propio en el Blackburn Rovers de la Premier League y en el curso 2013-14 hacerlo en el Bursaspor. Inestabilidad y sí, un amplio recorrido de equipos, países y lugares, pero poca actividad. Bajas de nivel y hasta lesiones, las principales razones que acusaba el protagonista como justificación.

Feyenoord de Holanda y el Celtic de Escocia serían su últimas dos equipaciones en el Viejo Continente, antes de probar fortuna del otro lado del globo terráqueo. Una oferta del Coritiba de Brasil le abrió una posibilidad que le ayudaría a recobrar la confianza; seis meses con el equipo de Paraná despertó el interés del Corinthians, en donde le ficharían. Más de un año con uno de los llamados grandes del balompié paulista y actuaciones de mayor importancia, ayudarían al Equipo del Pueblo a conquistar dos títulos de Liga de manera consecutiva. Richards volvía a ser protagonista.

LEJANA POSIBILIDAD

Hace un par de meses, en el armado y confección del modesto Lobos BUAP, Francisco Palencia tuvo en su escritorio diferentes informes de prospectos a contactar para fungir como delantero centro en La Manada. A pesar de la distancia, por medio de representantes y algunas visorias, el currículum de Colin Kazim-Richards llegó a manos de Paco y de inmediato lo contactaron. Días después, era presentado con La Manada: "Cuando el interés fue más serio, me emocioné, pues sabía que podía ayudar a Lobos con mis habilidades, siempre he tenido un buen sentimiento con la gente de México, he venido al país de vacaciones en algunas ocasiones", advirtió.

SU MÚLTIPLE RECORRIDO

EQUIPO PAÍS TEMPORADAS

Bury Inglaterra 2004-05

Brighton Albion Inglaterra 2005-06



Sheffield United Inglaterra 2006-07



Fenerbahçe Turquía 2007-09



Toulouse Francia 2010-11



Galatasaray Turquía 2011



Olympiakos Grecia 2012



Blackburn Rovers Inglaterra 2013



Bursaspor Turquía 2013-14



Feyenoord Holanda 2014-15



Celtic FC Escocia 2016



Coritiba Brasil 2016



Corinthians Brasil 2017-18



Lobos BUAP México 2018-Actualidad