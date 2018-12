Agencia Notimex

El flamante refuerzo de Esmeraldas de León, Rubens Sambueza, fue presentado como nuevo refuerzo del equipo y de inmediato se puso a trabajar con el resto de sus compañeros.

Al término de la práctica, el ex jugador de Diablos Rojos del Toluca ofreció su primera conferencia de prensa, en la que dijo espera ser un referente con su nuevo club y ayudar a llevar al conjunto verde a conseguir el título.

“Me gustaría ser un referente, hay que demostrarlo en el terreno de juego, que la afición siempre respalde al grupo, que me respalde a mí, que me den mucha confianza, porque con las ganas que tengo quiero hacer grandes cosas", dijo.

Añadió que está para responder a las exigencias que se le plantean en este nuevo reto, "no le esquivo al reto futbolístico, me gustan ese tipo de presiones y compartirlas con mis compañeros, porque uno no puede cargar solo con un equipo”.

Por otro lado, mencionó que le hubiera gustado tener de compañero a Mauro Boselli, quien dejó una huella profunda en el equipo por su capacidad goleadora, aunque sí tuvo un breve intercambio de opiniones.

"Me tocó platicar un rato con él, nada de futbol, es uno de los máximos goleadores de León y del futbol mexicano. Me hubiera gustado o me gustaría estar con él en el eje de ataque en esta mi nueva etapa", agregó.

Sobre los motivos que le llevaron a dejar al conjunto escarlata, dijo que salió en buenos términos, pues el acuerdo fue que de surgir una oferta la tomaría.

“Habíamos llegado a un acuerdo con la directiva de Toluca de poder buscar otros aires, sentía que mi ciclo con Toluca había terminado, que había hecho lo mejor posible de mi parte como para que se pudiera conseguir el objetivo y no se pudo”, señaló.