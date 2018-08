La Afición

Con la presión por conseguir el primer triunfo, las Chivas de José Cardozo se miden esta noche en el puerto a un Veracruz que viene de una semana turbulenta a nivel directivo.



En Verde Valle todos entienden que no puede pasar una semana más sin triunfo. Llegar a la Jornada 5 sin una victoria ha metido presión en todos los niveles del club, por ende, el de esta noche será un juego importante para las aspiraciones a corto plazo que encarrilen al equipo a subir, primero, a los puestos de media tabla para abandonar el fondo, donde solo cuenta con un punto.



El Rebaño sufrirá modificaciones en su once pero no por estrategia sino por lesiones. Los rojiblancos no contarán con su capitán Carlos Salcido, quien ni siquiera hizo el viaje a Veracruz luego de sentir dolor en el menisco lateral de la rodilla. Su lugar será ocupado por Mario de Luna, que por cierto disputará sus primeros minutos en Liga en este semestre con el Guadalajara; en Copa disputó tres partidos completos.



La otra baja es la de Alan Pulido. El centro delantero rojiblanco no se recuperó de su molesta en el abductor derecho y decidieron no arriesgarlo. Jesús Godínez será quien tome el lugar de Pulido.

Para Raúl Gudiño, portero de Chivas, el equipo tiene que mejorar su coordinación si quieren salir de la mala racha. Además, quiere que ninguno cometa distracciones sin balón en un estadio donde han salido con triunfo en sus últimas dos visitas.



“Es difícil que los resultados no nos acompañen, pero nos deja tranquilos el funcionamiento colectivo, la unión del plantel y el trabajo día a día, todo va de la mano y sabemos que hay que seguir así para que los triunfos vengan por sí solos. Tenemos que mejorar la coordinación, porque si bien para atacar el equipo se ve bien, a veces nos falta ese detalle de estar más cerca de la marca al defender, tener mayor atención cuando no contemos con la pelota, es algo en lo que hemos insistido para mejorar y poder ganar, sé que se vendrá esa buena racha que queremos y para la que hemos trabajado”.



El ex portero del Porto sabe que le ha tocado ser figura y esto lo atribuye a lo que aprendió en su breve paso por Europa y a la comunicación que tiene con sus defensas centrales.



“Sé que me ha tocado atajar varios balones en los partidos, pero es mi chamba, cada uno de nosotros debe de hacer su trabajo y uno siempre está para ayudar al equipo. Creo que el paso por Europa me ayudó a ser más ágil en la toma de decisiones, además de que la comunicación con Salcido y Pereira ha sido muy buena y eso me ha ayudado a pensar y analizar ciertas cosas gracias a su experiencia; también la alta exigencia en la competencia interna es clave para estar bien porque sabemos que cualquiera que esté (en la portería) lo puede hacer de la mejor forma”.



En contraparte, el Veracruz llega a este enfrentamiento con problemas directivos que empañaron el triunfo que obtuvieron en Puebla en la anterior jornada. Con la salida de Guillermo Vázquez, quien tuvo problemas con el dueño Fidel Kuri, al equipo escualo arribó el chileno Juvenal Olmos, de 55 años, que tomará las riendas de ahora en adelante.

Y aunque desde el 2007 no dirige a un equipo (Everton de Chile), confía en sus condiciones y en las de la plantilla.



“El plantel tiene muchas condiciones (…) Un futbol que espero sea muy agresivo, muy competitivo, no es nada lírico, vengo a buscar resultados concretos. Para la gente de Veracruz que se sienta orgullosa de su equipo, de sus jugadores”, dijo en sus primeras declaraciones al arribar al puerto.





PARA HOY

Veracruz vs Chivas

19:00

Transmisión: Azteca 7

Estadio: L. Pirata Fuente

Árbitro: Oscar Macías





TABLA

Últimos duelos en el puerto

Torneo Jornada Resultado

Ap. 2017 J14 Veracruz 2-3 Chivas

Ap. 2016 J11 Veracruz 0-1 Chivas

Ap. 2015 J1 Veracruz 2-0 Chivas

Ap. 2014 J6 Veracruz 0-0 Chivas

Ap. 2014 J3 Veracruz 1-1 Chivas



CLAVE

ALINEACIÓN PROBABLE

R. Gudiño; J. Van Rankin, J. Pereira, M. De Luna, E. Hernández; M. Pérez, O. Pineda, J. López; I. Brizuela, Á. Zaldívar y J. Godínez.

