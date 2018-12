Jesús Hernández Téllez

Al ver que no entra en planes de la directiva, ni del cuerpo técnico y que pese a los malos resultados José Cardozo no lo ponía a jugar. Carlos Salcido se va del Deportivo Guadalajara.



Carlos Arnoldo Salcido deja la institución tapatía, así lo anunció el club en sus redes sociales pero no se retira aún. El Negro tiene un par de ofertas para seguir su carrera en otro lado.

???????? ¡Gracias por tanto 'Capitán'! ???????????? @carlossalcido7 finaliza su segunda etapa con el Rebaño Sagrado ???????????? pic.twitter.com/hbGZXfZAiq — CHIVAS (@Chivas) December 17, 2018





“Con su participación en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2018 el capitán Carlos Salcido le dirá adiós al Club Deportivo Guadalajara, pero su nombre quedará escrito con letras de oro en la vasta historia de la institución tapatía, al colaborar con el paso de los años a escribir los más recientes capítulos de éxito y triunfo en los libros del club”, se lee en el portal rojiblanco.

El Dato Salcido siente que puede retirarse en la cancha y por eso tendrá un reto más en su carrera



Salcido no se va del fútbol en activo y mañana que es el cierre de registros se anunciará a qué equipo va a pasar sus últimos meses como profesional.



Salcido no entró nunca en el gusto de Pepe Cardozo y es que pese a que el equipo no lograba ganar, el capitán seguía en la banca, un triste adiós para Salcido sin poder jugar, ni tener participación con los rojiblancos.



El Choco arrancó como titular los primeros cuatro encuentros, después del duelo ante Santos no volvió a jugar hasta las últimas dos jornadas en la 16 y l a 17, se despidió ante los Tigres, otro equipo donde también brilló como profesional.



El Choco se va de Chivas sin ver acción en el duelo ante el Kashima en el M7ndial de Clubes. Se va un grande, una leyenda, pero fue relegado. El equipo en plena crisis y Salcido en la banca.



Finalmente, el Deportivo Guadalajara le brindó un mensaje de ánimo y le desea éxito en su nuevo equipo.

SUS CAMPEONATOS CON CLUBES Dos Ligas con el PSV

Una Súper Copa de Holanda

Una Liga MX con Tigres

Una Liga MX con Chivas

Una Copa MX con Tigres

Dos Copa MX con Chivas

Una Súper Copa con Chivas

Una Concachampions con Chivas









