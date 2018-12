Redacción

Luego de tres torneos sin Liguilla y el fracaso en el Mundial de Clubes, José Luis Higuera, director general de Chivas, aseguró que no ha pensado en abandonar el club a pesar de los resultados y los reclamos de los aficionados.

“Yo sé muy bien donde estoy parado, tengo una comunión total con los dueños, con el equipo de trabajo y siempre asumes las consecuencias que puede haber, por mí nunca ha pasado la parte de renunciar porque a mí no me trajeron para que técnicamente el equipo como tal resulte en la cancha de forma directa, yo he venido heredando el Guadalajara desde agosto dos”, señaló para ESPN.

Además, el directivo aclaró que llegó al club para solucionar situaciones financieras, sin embargo, se fueron dando las cosas para que llegara a lo deportivo.

“Yo no vine para hacer campeón a las Chivas, yo vine para otra situación totalmente empresarial y ejecutiva que te puedo decir que la calificación es muy alta en ese aspecto a resultados.

“Que yo piense a renunciar a alguna situación realmente tiene que ser muy drástico, tiene que ser realmente una consecuencia directa mía de que ya no pueda más o que esté afectando a las cosas directo”.





GPE